Venom 2, tráiler: nuevo avance muestra origen de Carnage y cómo desató sus poderes

Este lunes 2 de agosto fue lanzado el segundo tráiler de Venom 2: let there be carnage, con el antihéroe de Tom Hardy enfrentándose a Cletus Kasady (Woody Harrelson), quien dará vida al villano simbionte conocido como Carnage.

La película mostrará por primera vez en la pantalla grande a Kasady, uno de los enemigos más brutales de Peter Parker y Eddie Brock. Este nuevo avance nos deja saber más sobre el enemigo de Marvel.

Venom 2: Let there be Carnage - tráiler

Además de Hardy y Harrelson, la secuela tiene el retorno de Michelle Williams, exnovia de Eddie, Anne Weying, y Reid Scott.

Andy Serkis dirige Venom 2 después de que Ruben Fleischer, quien estuvo al frente de la primera cinta, no regresara para la secuela. En cuanto al guion, este fue elaborado por Kelly Marcel, basado en una historia que elaboró junto a Hardy.

Fecha de estreno de Venom 2

El lanzamiento de Let there be Carnage es uno de los más complejos. Durante meses se supo que iba a ser puesto en salas en el 2020, pero la pandemia del coronavirus finalmente retrasó su estreno. Hasta el momento, Sony Pictures maneja estas fechas:

16 de setiembre en México y algunos países de Latinoamérica

24 de setiembre en algunos países de Europa

14 de setiembre en UK

8 de octubre en España.

Venom 2: let there be Carnage - personajes