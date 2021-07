House of Gucci: ¿quién es quién en la nueva película de Lady Gaga y Adam Driver?

El premiado director británico Ridley Scott, creador de cintas inolvidables como Blade Runner, Alien y Gladiador presenta su segunda película para este año, después de The Last Duel, House of Gucci (La Casa Gucci).

House of Gucci se ha convertido en una de las cintas más esperadas del 2021, y significa el regreso de Lady Gaga a la pantalla grande, luego de su actuación en A star is born, por la que estuvo nominada a un premio Oscar. La película llegará a los cines en noviembre de este año.

¿De qué trata House of Gucci?

House of Gucci se inspira en la historia real del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana Gucci. A lo largo de tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza y asesinato, vemos lo que significa un nombre, lo que vale y hasta dónde puede llegar una familia por el poder.

¿En qué se basa el guion de House of Gucci?

La película está basada en la novela The house of Gucci: a sensational story of murder, madness, glamour, and greed, escrita por Sara Gay Forden, en donde se relata cómo Patrizia Reggiani fue juzgada y condenada a 29 años de prisión por ordenar el asesinato de su exmarido, nieto del fundador de Gucci (la famosa marca italiana de moda) en 1998.

El juicio recibió una gran publicidad y la señora pasó a ser catalogada como Viuda negra y además protagonizó uno de los juicios más escandalosos de la historia.

¿Quién es quién en House of Gucci?

Con un reparto de lujo y lleno de nominados y ganadores del Premio de la Academia, House of Gucci presenta a:

Lady Gaga es Patrizia Reggiani

La primera esposa de Maurizio Gucci fue conocida como la Elizabeth Taylor italiana (o al menos Maurizio y la prensa llegaron a llamarla así) y se dice que ella comenzó a planear su asesinato después de que él la abandonó y comenzó una relación con otra mujer llamada Paola Franchi. Patrizia dijo que era inocente, pero las pruebas revelaron que ella estaba detrás del asesinato de Maurizio y fue condenada por su crimen después de pasar por un juicio mediático donde la llamaron la Viuda negra.

Lady Gaga es Patrizia Reggiani en The house of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

Adam Driver es Maurizio Gucci

Maurizio fue nieto de Guccio Gucci, fundador de Gucci, y se quedó con el control de la compañía a los 35 años, convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de la moda. Maurizio se casó con una mujer llamada Patrizia, pero después la abandonó y ella comenzó a desarrollar un plan para vengarse. Fue asesinado el 27 de enero de 1995 en las escaleras de su oficina en Milán y rápidamente se descubrió que su exesposa estaba detrás de todo eso.

Adam Driver es Maurizio Gucci en House of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

Jared Leto es Paolo Gucci

Es el primo de Maurizio y el director creativo de Gucci. Paolo pensó que sería él quien podría quedarse con el control de la compañía e incluso dio inicio a una guerra familiar que casi lo destruye todo. Paolo incluso acusó a su padre de cometer fraude fiscal y luchó para hacer lo mismo con su primo, y siguió peleando con él hasta el día en el que fue asesinado. Paolo murió solo unos meses después de su primo debido a las complicaciones de la hepatitis.

Jared Leto en House of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

Jeremy Irons es Rodolfo Gucci

El gran Irons interpreta a Rodolfo, el padre de Maurizio, que se negó a aceptar su matrimonio con Patrizia al considerar que no era digna para formar parte de la familia. Maurizio y su padre eran muy cercanos, y se dice que la muerte de Rodolfo lo cambió profundamente y, supuestamente, fue lo que lo llevó a alejarse de su esposa y a comportarse de forma extraña.

Jeremy Irons en House of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

Al Pacino es Aldo Gucci

El eterno Pacino es el hijo mayor de Guccio Gucci, quien fue una figura clave en el crecimiento y expansión de la marca, lo que llevó a que sus hijos pensaran que la división de la marca en partes iguales con su hermano Rodolfo no era justa. Ello terminó por causar todos los problemas entre Maurizio y su primo Paolo.

Al Pacino en House of Gucci. Foto: Twitter/@HouseOfGucciMov

Salma Hayek es Pina Auriemma

Auriemma era la amiga clarividente de Patrizia. Se dice que ella fue cómplice del asesinato y que incluso la ayudó a planearlo. Ella fue sentenciada a 25 años de prisión por haber coordinado el crimen junto con Ivano Savioni, Orazio Cicala y Benedetto Ceraulo, quien disparó contra Maurizio.

Salma Hayek es Auriemma, la amiga clarividente de Patrizia. Foto: difusión

Trailer de House of Gucci