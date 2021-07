Netflix: Army of thieves

Netflix continúa construyendo su universo Army of the dead, el cual es dirigido por Zack Snyder. Ahora, el streaming presenta Army of thieves, su precuela. El cineasta, junto a los productores Deborah Snyder, Wesley Coller, el director de la cinta y protagonista Matthias Schweighöfer y la estrella Nathalie Emmanuel, conversarán sobre la película que explicará qué hacía Dieter en Las Vegas.