Billie Eilish estrenará su concierto Happier than ever: A love letter to Los Angeles, en el que homenajea a su ciudad natal. El evento de streaming está dirigido por Robert Rodríguez (La balada del pistolero, Del crepúsculo al amanecer) y Patrick Osborne, ganador de un premio Oscar.

En la siguiente nota, te contamos cuándo podrás ver este evento musical, la fecha de lanzamiento de su disco de nombre homónimo y cómo podrás verlo online.

¿Cuándo ver ‘Happier than ever: A love letter to Los Angeles’ en Disney+?

Billie Eilish llegará a la plataforma de streaming Disney Plus con Happier than ever: A love letter to Los Angeles que se estrena el 3 de septiembre. Este será un concierto en el que la cantante dará homenaje a su ciudad natal.

¿Cuándo se estrena su disco Happier than ever?

El más reciente álbum de Billie Eilish llegará para el deleite de sus fanáticos aproximadamente un mes antes del estreno de su concierto en Los Ángeles por Disney Plus. Happier than ever se lanza este 30 de julio a nivel mundial, su segunda producción musical de estudio.

¿Cómo ver online el concierto de Billie Eilish?

Para ver el concierto de Billie Eilish necesitarás contar con una suscripción activa de Disney Plus. En Perú, el precio mensual es de S/ 25.90 y de S/259.90 anual. Se puede añadir la prueba gratuita de siete días que tiene permitido usar si es la primera vez que accederá al servicio.

Tráiler de Happier than ever: A love letter to Los Angeles