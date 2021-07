The last duel, la nueva cinta épica de Ridley Scott con Adam Driver, Matt Damon y Ben Affleck

The last duel, dirigida por Ridley Scott, está basada en una historia real que se adapta del libro titulado The last duel: a true story of crime, scandal, and trial by combat in medieval France.

La cinta no solo tendrá al cada vez más cotizado Adam Driver, si no que volverá a unir a Matt Damon y Ben Affleck no solo delante de la cámara sino también detrás de ella, y es que acompañados de Nicole Holofcener, son los responsables del guion.

¿Cuál es la trama de The last duel?

La película, que está inspirada en una historia de la vida real, cuenta la historia de una mujer del siglo XIV que asegura haber sido violada por el mejor amigo de su esposo. Para defender el honor de su esposa y de él mismo, desafía a su amigo a un duelo a muerte.

Sinopsis de The last duel

Francia durante la Guerra de los Cien Años es la época en la que se sitúa esta historia que a pesar de lo que pueda parecer, no tiene como protagonistas a los hombres que participaron en el último duelo autorizado en el país galo, sino a una mujer.

Marguerite de Carrouges, quien tras haber sido violada, desafió a todo y a todos para acusar abiertamente al culpable, aunque eso supusiera poner su propia vida en peligro. Marguerite, la esposa de Jean de Carrouges, un caballero admirado por todos, es agredida por Jacques Le Gris, un escudero normando de gran inteligencia y amigo de su marido.

Tras el ataque, ella no calla lo ocurrido, lo cual además de crear un escándalo, hace que Carrouges pida batirse en duelo con Le Gris. Si Carrouges gana, todo acaba, pero si gana Le Gris, Marguerite será quien sufra una vez más las consecuencias.

Reparto de The last duel

Jodie Comer como Marguerite de Carrouges

Matt Damon como Jean de Carrouges

Adam Driver como Jacques Le Gris

Ben Affleck como el conde Pierre d’Alençon

Harriet Walter como Nicole de Buchard

Estreno de The last duel

La película se estrenará este 15 de octubre en cines, aunque no se puede descartar que haya variaciones sobre todo dependiendo de la situación de la pandemia de cada país.

Trailer de The last duel