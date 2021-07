The witcher tendría tercera temporada y producción estaría trabajando en el guion

The witcher es una de las series que ha ganado bastante popularidad desde su estreno en Netflix. El programa basado en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski introduce dentro de su historia a Geralt de Rivia (Henry Cavill), un brujo que tiene como misión acabar con los monstruos de su mundo.

Ante el éxito del show, el gigante de streaming lo renovó con una segunda entrega para la alegría de los fanáticos. Ahora, un nuevo informe del portal Redanian Intelligence señaló que la franquicia expandiría su universo con una tercera temporada.

Asimismo, el informe indicó que la producción ya habría comenzado con la escritura del guion y que los escritores serán los mismos que su antecesora.

Pese a este sitio web ha manifestado con anticipación algunos datos reales sobre la serie, de igual forma se tendría que esperar un comunicado oficial por parte de Netflix para conocer cuáles son sus planes.

Cabe recordar que a inicios de julio, otro conocido medio, We’ve Got This Covered, mencionó que The witcher podría tener hasta cinco temporadas adicionales luego de la insistencia del gigante streaming hacia la producción.

¿De qué tratará The witcher 2?

Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce: la casa de su infancia de Kaer Morhen.

Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña del misterioso poder que posee en su interior.