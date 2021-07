Army of the dead —conocida como El ejército de los muertos en los países de habla hispana— llegó a la plataforma de Netflix este 2021 y su arribo le ha permitido ganar millones de fans en el mundo. La película fue desarrollada por Zack Snyder, quien, lejos de opacarse a sí mismo por su versión de La liga de la justicia, obtuvo una variedad de comentarios por su visión posapocalíptica.

Gracias al gran recibimiento obtenido por el largometraje, se anunciaron proyectos derivados para extender este nuevo universo de terror y acción. Una de estas producciones que está a puertas de ver su estreno es Army of the thieves, precuela de Army of the dead, cuyo póster acaba de ser publicado por el propio cineasta a través de su cuenta oficial en Twitter.

Army of the thieves póster oficial. Foto: Twitter/@ZackSnyder

La imagen muestra una enorme cerradura numérica de una caja fuerte, rodeada por un par de auriculares. Ello, presumiblemente, sería una referencia directa a la capacidad de Dieter para abrir este tipo de dispositivos con solo escuchar los sonidos que hacen las cerraduras mientras las gira.

Además, se deja ver la frase “Más cajas fuertes. Menos zombies”, con la que confirmarían que los muertos vivientes estarán lejos de formar parte de la trama de esta producción.

Imagen oficial de Army of the thieves. Foto: Netflix

Por otro lado, de acuerdo con lo reportado por Collider, esta vez, la cinta es dirigida por Matthias Schweighöfer, quien además verá su regreso al filme con su papel de Ludwig Dieter . Asimismo, se sabe que Schweighöfer y Snyder fungen como productores, junto a Deborah Snyder, Wesley Coller, y Dan Maag, mientras que Shay Hatten es el encargado del guion.

Army of the thieves – sinopsis oficial

En esta precuela de El ejército de los muertos de Zack Snyder, el cajero de un banco de pueblo, Dieter, se ve envuelto en la aventura de su vida cuando una misteriosa mujer lo recluta para unirse a un grupo de los criminales más buscados de la Interpol, quienes intentan robar una secuencia de cajas fuertes legendarias e imposibles de abrir en toda Europa.