Pearl: Meghan Markle, duquesa de Sussex, se une a Netflix en una apuesta animada

Netflix apuesta de manera constante por explorar diferentes valores sociales en diversos títulos que forman parte de su contenido original. Producto de estos esfuerzos, tenemos películas que hablan sobre la aceptación, como Sierra Burgess is a loser; o incluso series que resaltan el valor de la amistad verdadera como Stranger Things.

Dicho potencial es el que planea descubrir Meghan Markle con Pearl, un proyecto animado que desarrolla junto al gigante del streaming . El anuncio se hizo a través de la página web de Archewell Productions, organización creada por la duquesa de Sussex junto a su esposo -el príncipe Harry-. De esa manera, la firma será la encargada de concretar la prometedora apuesta y llevarla al extenso catálogo del streamer.

Archewell Productions es una organización creada por Meghan Markle y el príncipe Harry. Foto. AFP

Vale recalcar que Pearl es un nombre tentativo para denominar a la producción. No obstante, el portal confirma que la trama se centrará en las heroicas aventuras de una niña de 12 años, quien se ve inspirada por las mujeres más influyentes de la historia.

Asimismo, se deja saber que Markle fungirá como productora ejecutiva junto a David Furnish (Rocketman, Gnomeo y Julieta), Carolyn Soper (Sherlock Gnomes, Enrededados), y los ganadores del Emmy Liz Garbus (I’ll Be Gone in the Dark, What Happened, Miss Simone?), y Dan Cogan (Icarus, The Apollo). Por su parte, Amanda Rynda (DC Super Hero Girls, The Loud House) será la showrunner, además de productora ejecutiva.

En ese sentido, el anuncio también incluye declaraciones de la propia duquesa de Sussex, en el cual se muestra feliz por poner en marcha el esperado proyecto. “Estoy encantada de que Archewell Productions, asociada con la poderosa plataforma de Netflix, y estos increíbles productores, vayan a traer juntos esta nueva serie de animación, que celebra a las mujeres extraordinarias a lo largo de la historia”.