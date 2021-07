Cannes 2021: Julia Ducournau hace historia con Palma de Oro por Titane

Luego de distintos anuncios sobre cancelaciones y postergaciones debido a la situación sanitaria actual, finalmente la septuagésima cuarta edición del Festival de Cannes se llevó a cabo. Su distinguido jurado, encabezado por el reconocido cineasta Spike Lee, revisó cada cinta en una competencia marcada por la singularidad.

Tras largos días de realización, Lee dio a conocer -accidentalmente- el ganador del máximo premio que se puede obtener en el destacado evento: la Palma de Oro. En concreto quien se hizo de tal reconocimiento fue la película Titane, de la directora francesa Julia Ducournau.

De esa manera, la realizadora europea se convirtió en la segunda mujer en la historia de dicho encuentro que se lleva el mayor premio de la ceremonia , además de ser la primera en hacerse de los créditos en solitario. Según confirma Entertainment Weekly, Jane Campion fue la primera filmmaker en llevarse la Pal d’Or en 1993, por su trabajo en The piano. No obstante, compartió el título junto a Chen Kaige, quien se presentó con Farewell my concubine.

El anuncio de dicha distinción lo dio a conocer Lee 45 minutos antes del momento oficial de nombramiento. En ese sentido, el anecdótico error fue comparado con lo sucedido en los Premios de la Academia de 2017, cuando hubo un malentendido en la entrega del Óscar a La la land, en lugar de a Moonlight.

Durante su discurso de aceptación, Ducournau dio las gracias al jurado “por dejar entrar a los monstruos”. Asimismo, admitió ante los periodistas su lugar en la historia, pero también dijo que “francamente, espero que el premio que he recibido no tenga nada que ver con ser mujer. Como soy la segunda mujer que recibe este premio, he pensado mucho en Jane Campion y en cómo se sintió ella cuando ganó”.