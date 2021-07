Stranger things cumple 5 años: todo lo que sabemos de su cuarta temporada

Este jueves 15 de julio se cumplen cinco años desde el estreno de una de las series favoritas del público y una de las producciones más exitosas en la historia de Netflix: Stranger things.

Como era de esperarse, el propio gigante del streaming ha compartido en sus redes sociales algunas publicaciones para conmemorar tal celebración. De hecho, en una de ellas ha dejado saber que desde la llegada de la primera temporada del show, más de 196 millones de hogares han visto por lo menos un episodio del programa.

De esa manera, el recibimiento obtenido por parte de los usuarios ha permitido que los productores apuesten por tres emocionantes continuaciones y que una cuarta se desarrolle. Pese al hermetismo, muchos medios internacionales han ofrecido detalles que serán confirmados cuando la cuarta entrega vea la luz.

El gran regreso de Jim Hopper

El cierre de la tercera entrega nos dejó con el adiós de Jim Hopper, pero también nos mostró —a través de una escena poscréditos— que el querido oficial de Policía seguía vivo. Un alivio para los fans. No obstante, ha sido el propio David Habour —Jopper en la ficción— quien ha declarado que su personaje regresará con un gran secreto.

“Hay una cosa que juega un papel muy importante en esta temporada que conozco desde el primer fotograma de la primera. Nunca pensamos que tendríamos una segunda temporada, y luego lo conseguimos en esta temporada. Es muy satisfactorio haber tenido una idea cinco años antes, y decir: ‘Oh, esta es una temporada en la que vamos a revelar este secreto. Vamos a revelarlo por fin, y es realmente genial”, afirmó Harbour a Entertainment Tonight en una reciente entrevista.

David Harbour interpreta a Jim Hopper, personaje que se creía muerto en la tercera temporada de la serie. Foto: Netflix

Creciendo con el público

Los niños estrellas fueron presentados en la primera entrega, no obstante, ahora son adolescentes. Han madurado como personas y profesionales; por ello, Gaten Matarazzo declaró a Entertainment Tonight hace algún tiempo atrás que dicho crecimiento también se planea proyectar en la serie.

“Creo que lo hacen a propósito porque creo que quieren que su programa madure con sus hijos. A medida que maduramos como personas, tenemos que madurar como personajes. Se enfrentan a este tema, pero lo aceptan y lo utilizan en su beneficio. Y no se asustan cuando nos hacemos más altos o cuando se nos va la voz o algo así. Lo utilizan y lo usan como munición para sus escritos. Es increíble lo que pueden hacer. Trabajar con ellos es excepcional. Siempre lo ha sido”, confesó el actor.

Stranger Things (Foto: Difusión)

El pasado de Eleven

Durante los primeros días de mayo, Stranger things estrenó un adelanto y decir que fue misterioso sería restarle mérito al sinnúmero de preguntas que se derivaron del clip. No obstante, algo que se nos dejó en claro a los espectadores es que tendremos una explicación del pasado de Eleven, ello en función a los flashbacks presentados del laboratorio de Hawkins, donde la joven fue criada al igual que otros niños que fueron usados como sujetos de prueba.

Nuevos rostros

Según han detallado diversos portales especializados, la cuarta temporada de Stranger things tendría como nuevas adiciones a Jamie Campbell Bower (Sweeney Todd), Eduardo Franco (Booksmart), Joseph Quinn (Catherine the Great), Robert Englund (A Nightmare on Elm Street), Tom Wlashicha (Game of Thrones), Sherman Augustus (Virus), Mason Dye (Teen Wolf), Nikola Djuricko (World War Z), Tyner Rushing (Lovecraft Country), Joel Stoffer (Agents of S.H.I.E.L.D), Amybeth McNulty (Anne With an E), Miles Truitt (Queen Sugar), Regina Ting Chen (Queen of the South) y Grace Van Dien (Charlie says).

Amybeth McNulty formará parte de la temporada 4 de Stranger things. Foto: composición/Netflix

No será el final de la serie

Si bien una quinta entrega no ha sido oficialmente anunciada, Ross Duffer confirmó ante The Hollywood Reporter que tienen el concepto muy claro en torno a cómo encaminarán el proyecto en el corto plazo.

“La cuarta temporada no será el final. Sabemos cuál es el final y sabemos cuándo es . (La pandemia) nos ha dado tiempo para mirar hacia adelante, para averiguar qué es lo mejor para la serie. Empezar a rellenar eso nos dio una mejor idea de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia”, detalló.