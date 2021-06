Loki y Los Simpson se unirán en próximo cortometraje para Disney Plus

Fanáticos tendrán la oportunidad de ver una historia muy singular: una donde se unirá a Loki y Los Simpson en un cortometraje para Disney +.

Mediante sus redes sociales, Marvel confirmó que The good, the Bart and the Loki, título que lleva este crossover, llegará al streaming el próximo 7 de julio.

¿Qué veremos en el especial de Loki y Los Simpson?

El corto sigue a Loki (con la voz de Tom Hiddleston ) cuando es desterrado de Asgard y tiene que enfrentarse a sus oponentes más duros hasta ahora: los Simpson y los ciudadanos de Springfield. El ‘Dios de las travesuras’ se unirá a Bart en una historia que promete rendir homenaje al Universo Cinematográfico de Marvel.

The good será el cortometraje que unirá a Loki y Los Simpson. Foto: Marvel

En un primer adelanto, Disney + publicó un póster en el que parodia el cartel de Avengers: endgame. Aquí vemos a Lisa convertida en Thor, Bart como Thanos, Millhouse como Hawkeye, Ned Flanders como Ant-Man, Ralph Wiggum como Hulk, Barney como Iron Man y Carl como Nick Furia, entre otros.

Este es el segundo corto donde ‘La casa del ratón’ une a las franquicias que tiene bajo su poder. The force awakens from its nap, con temática de Star Wars, tuvo a Maggie Simpson de protagonista.

