Quentin Tarantino debuta como escritor con libro Once upon a time in Hollywood

Luego de semanas de haberse anunciado, el primer libro de Quentin Tarantino ya es una realidad. La novela de Once upon a time in Hollywood finalmente se ha convertido en un hecho palpable y constituye el debut del aclamado cineasta como escritor. Y vaya que lo ha hecho por la puerta grande, pese a su discreto lanzamiento.

De acuerdo con detallado por Los Angeles Times, la novela, basada en la propia obra fílmica de Tarantino, se ha convertido en la número uno de las más vendidas, en el micronicho conocido como movie tie-in fiction bestsellers, kindle edition, de Amazon . Asimismo, ha trascendido que el material literario se agotó con rapidez en el New Beverly Cinema, establecimiento propiedad del director.

El libro de bolsillo, de 400 páginas, amplía la historia que se estableció en su largometraje de 2019, el cual, por cierto, se convirtió en la segunda cinta más taquillera en su carrera, ya que recaudó 375 millones de dólares en la taquilla internacional.

“En la película, Cliff es un verdadero enigma, te quedas con la duda de qué le pasa a este tipo, y una de las cosas del libro es que hay capítulos aislados que te dicen, por ejemplo, que todo este apartado será sobre el pasado de Cliff. (…) Cada capítulo aislado, que es solo sobre el pasado de Cliff, es como una pequeña y extraña novela en sí misma protagonizada por él”, detalló el propio realizador hace algunas semanas atrás.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar y, pese a lo prometedora que pueda ser esta nueva propuesta por parte de Tarantino, el New York Times la ha calificado como “una historia floja”. En concreto, el encargado de la reseña fue el periodista Dwight Garner, quien a pesar de dejar su opinión muy en claro concluye de forma positiva.

Además, el columnista confirma lo que ya se había anticipado: “Es, en el fondo, una novela enfocada en el personaje de Brad Pitt”.