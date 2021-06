Estrenos Warner Bros 2021 (llegarán a América Latina 35 días después de haberse estrenado en las salas de cine): En el barrio, Space jam: una nueva era, El escuadrón suicida, Dune y The conjuring: the devil made me do it, Tom y Jerry, Mortal Kombat, Judas y el mesías negro, Godzilla vs. Kong y más.