‘The Beatles: get back’: Disney+ anuncia fecha de estreno de documental de Peter Jackson

La pandemia ha retrasado diversas producciones y una de ellas fue The Beatles: get back. No obstante, ‘La casa del ratón’ nos ha dado nuevas luces sobre el proyecto de Peter Jackson.

En ese sentido, debido a la gran cantidad de metraje revisado y que el director ha pasado los últimos tres años editando, Disney Plus ha anunciado que The Beatles: get back será presentado en una serie de tres episodios individuales, los cuales tendrán una duración aproximada de dos horas y se emitirán durante tres días: 25, 26 y 27 de noviembre de este año a través de la plataforma de streaming.

Disney Plus anuncia lanzamiento de The Beatles: get back. Foto: Twitter/@disneyplusla

En cuanto a la trama, se informó que el documental tiene como principal enfoque el trasladar al público a las sesiones de grabación de la emblemática banda sesentera durante un momento crucial de su trayectoria musical.

Asimismo, ha trascendido que este proyecto ha sido construido a partir de más de 50 horas de material inédito, el cual fue rodado en enero de 1969 por el realizador Michael Lindsay-Hogg, y más de 140 horas de audio.

En sentido, Variety compartió algunas declaraciones de Jackson en torno a lo que podemos esperar de esta producción: “En muchos aspectos, el extraordinario metraje de Michael Lindsay-Hogg capturó múltiples líneas argumentales. La historia de los amigos y de los individuos. Es la historia de las fragilidades humanas y de una asociación divina”.

“Es un relato detallado del proceso creativo, con la elaboración de canciones icónicas bajo presión, en medio del clima social de principios de 1969, pero no es nostalgia: es crudo, honesto y humano. A lo largo de seis horas conocerás a los Beatles con una intimidad que nunca creíste posible”, agregó el cineasta.

Por otro lado, Deadline ha confirmado que —anticipándose al mencionado estreno— Apple Corps Ltd. y Callaway Arts & Entertainment publicarán el libro The Beatles: get back el 12 de octubre, el cual constará de 240 páginas y buscará complementar el material audiovisual con transcripciones de las conversaciones grabadas de la banda y cientos de fotos exclusivas de las tres semanas de sesiones.