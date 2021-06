John Wick 4: Hiroyuki Sanada se une a Keanu Reeves en esperada secuela

Los fans de John Wick han recibido distintas novedades respecto a la cuarta entrega de la franquicia. En ese sentido, ya se habían revelado las incorporaciones de Donnie Yen, Shamier Anderson y Rina Sawayama al reparto de la esperada película. Asimismo, se sabe que Bill Skarsgard estaría en conversaciones con Lionsgate para unirse al cast.

Ahora, se ha reportado una nueva actualización. Según lo compartido por Deadline, el artista marcial y actor japonés Hiroyuki Sanada ha sido confirmado como nuevo miembro del elenco en John Wick 4. “Tras haber admirado durante mucho tiempo a Hiroyuki, tanto como actor y como intérprete de acción, estoy encantado y me siento honrado de darle la bienvenida”, declaró el director de la obra cinematográfica, Chad Stahelski, al citado medio.

Pese a que no se tiene mayores detalles sobre el personaje que interpretará, el portal especializado Collider desliza la posibilidad que su papel se llamará Watanabe y tendría un rol clave en la trama.

Por lo pronto, se sabe que Yen dará vida a un viejo amigo de Wick, con quien compartiría orígenes similares. De hecho, se dice que lo ayudaría a deshacerse de sus adversarios. Asimismo, ha trascendido que el rodaje iniciará durante la segunda mitad del año en Francia, Alemania y Japón.

Trayectoria de Hiroyuki Sanada en el cine

De acuerdo con Deadline, el actor de origen japonés ha protagonizado más de 55 películas, las cuales incluyen a Army of the dead de Netflix y Mortal Kombat de New Line. También es conocido por interpretar a Akihiko en Avengers: endgame.

En cuanto a sus proyectos futuros, Sanada está incluido en el cast de Bullet train, cinta protagonizada por Brad Pitt.

¿Cuándo se estrena John Wick 4?

Debido a los retrasos provocados por la pandemia, el largometraje tiene un estreno programado para el 27 de mayo de 2022.