Liam Neeson confirma que no aparecerá en la serie de Obi-Wan

La serie de Obi-Wan se encuentra en su etapa de rodaje y una de las interrogantes acerca de la producción es sobre Qui-Gon Jinn, personaje interpretado por Liam Neeson en el Episodio I.

Miles de fanáticos de la saga creada por George Lucas esperan que el actor regrese a darle vida al maestro jedi, lamentablemente Neeson descartó tal posibilidad.

En una entrevista realizada en el programa de Jimmy Kimmel, el intérprete indicó que no ha recibido propuesta alguna para que vuelva a retomar el papel: “ No, no lo creo [que esté en la serie]. No, no me han contactado. No tienen suficiente dinero ”.

¿De qué tratará la serie de Obi Wan?

La trama de la serie se mantiene en secreto, pero se cree que contará las aventuras inéditas del maestro jedi y, simultáneamente, las primeras andanzas de Darth Vader. Este se trataría del periodo en que Skywalker está en su apogeo y se convierte en la mano derecha del emperador Palpatine. Lo único cierto es que la serie se ambientará ocho años después de lo ocurrido en Star Wars episodio III: la venganza de los sith.

Obi-Wan Kenonbi - elenco

McGregor no es el único actor que retomará un antiguo personaje de Star Wars, también se confirmó el regreso de Hayden Christensen como Anakin Skywalker, Joel Edgerton como Owen Lars y Bonnie Piesse como Beru Lars.

Entre los actores que se integran al elenco se encuentran Simone Kessell, Benny Safdie, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Kumail Nanjiani, Indira Varma y Maya Erskine.