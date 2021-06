Loki: cuántos capítulos tendrá y cómo ver serie con Tom Hiddleston

La muerte de Loki en Avengers: Infinity War fue una de las más crudas en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel. Pese a ser un villano, el personaje se convirtió en uno de los más queridos y sus seguidores no podrían estar más contentos con su regreso en su serie propia.

El programa, titulado Loki, es el tercero que Marvel Studios ha realizado en exclusiva para Disney Plus. El primer capítulo se estrenó el pasado 9 de junio y nos dejó en claro que Loki se enfrentará a su reto más grande y buscará un nuevo propósito.

¿De qué trata la serie Loki?

“Luego de recoger el Teseracto en Avengers: Endgame, Loki es llamado a comparecer ante la Autoridad de Variación Temporal (AVT), una organización burocrática kakfiana que existe fuera del tiempo y espacio”, es lo que nos dice la sinopsis oficial publicada por Disney Plus.

¿Cuántos capítulos tiene la serie Loki?

Loki tendrá un total de seis episodios, los cuales tendrán una duración de entre 40 a 50 minutos. A diferencia de los otros programas, WandaVision y The Falcon and the Winter Soldier, se trata de la primera serie de Marvel Studios para Disney Plus que estrena sus capítulos cada miércoles.

Loki llegó a Disney Plus en junio de 2021. Foto: Marvel Studios

¿Cómo y dónde ver la serie Loki?

El estreno de Loki puede verse online en Disney Plus, plataforma de streaming donde podrás encontrar las series y películas de Marvel Studios. Actualmente, la suscripción al mes es de 8,99 € en España y de S/ 25,90 en Perú.

¿Disney Plus tiene prueba gratis?

Disney Plus ofrece una prueba gratis tanto en el plan mensual como en el anual. La duración de esta es de siete días, es decir, una semana entera en la que podrás navegar por todo el catálogo de series, películas, documentales y cortometrajes que tiene la plataforma.