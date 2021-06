Monsters at work: primer tráiler de Disney continúa la historia 20 años después

Monsters, Inc. es una de las películas más exitosas de Disney-Pixar. Su estreno en 2001 significó grandes ingresos para la compañía y era cuestión de tiempo para ver más de este mundo lleno de sustos. Luego de una larga espera, Disney+ anunció el lanzamiento de Monsters at work, una serie que continuará la historia original luego de dos décadas.

La primera entrega nos presentó a Monsters Inc. como la mayor empresa de miedo del mundo y James P. Sullivan como uno de sus mejores empleados. Asustar a los niños no era trabajo fácil porque todos creían que los niños eran tóxicos y no podían tener contacto con ellos. Sin embargo, esto cambió cuando una niña se cuela sin querer en la empresa, cambiando la imagen que tenían de los infantes.

La serie mostrará un mundo invadido por las risas. Foto: composición / Disney

“El programa, en términos de tiempo, comienza seis meses después de que termina Monsters, Inc. Así que ahora estamos en el piso de la risa. Creamos todos los personajes nuevos, jóvenes y geniales, con algunos actores de voz geniales”, adelantó Billy Crystal (Mike Wazowski) en una entrevista para Collider.

A pocas semanas de su estreno, Disney lanzó el primer tráiler oficial de la serie que nos muestra este mundo renovado por el poder de las risas.

¿De qué tratará Monsters at work?

Para sorpresa de los fanáticos, la historia se centrará en Tylor Tuskmon, un talentoso mecánico de la Fábrica Monsters, Inc. que sueña con trabajar en el Piso de Risas junto a Mike Wazowski y James P. Sullivan. Otros antiguos personajes que aparecerán son Roz, Yeti y Celia.

¿Cuándo se estrena Monsters at work?

La compañía anunció que la serie tiene agendado su lanzamiento para el próximo 2 de julio de 2021 a través de Disney Plus. Ahora solo queda esperar para ver si el resultado logró hacerle justicia a la entrañable película animada.