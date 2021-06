La primera temporada de Lupin fue otro gran acierto para Netflix que, desde que comenzó a hacer más contenidos originales cada año para su plataforma, ha predominado en el éxito de sus series sobre sus películas. Lupin no es la excepción.

La historia protagonizada por Omar Sy estrena esta semana su segunda temporada y retomará la historia que encantó a sus seguidores. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para no perdértela.

Fecha y horario de estreno de Lupin 2 por países

Lupin 2 se estrena este viernes 11 de junio a través de Netflix, y como suele acostumbrar la plataforma, el contenido estará subido aproximadamente entre las 12 a. m y 3 a. m. del mismo día y podrá ser visto en primicia por los fanáticos que disfrutan de sus contenidos en la madrugada.

Aquí te dejamos los horarios por país:

México, Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 2.00 a. m.

Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia y Puerto Rico: 3.00 a. m.

Argentina, Brasil y Uruguay: 4.00 a. m.

Ver el estreno de Lupin 2 en Netflix

Para ver el estreno exclusivo de Lupin 2 deberás contar con una suscripción activa del servicio de streaming de Netflix. Cabe resaltar que la plataforma ya no ofrece el primer mes gratis que solía tener hasta hace unos meses. Por lo tanto, el pago por el plan que elijas es obligatorio para disfrutar de este y otros contenidos.

Personajes principales de Lupin 2

Omar Sy como Assane Diop

Etan Simon como Raoul

Vincent Londez como Capitán Romain Laugier

Ludivine Sagnier como Claire

Hervé Pierre como Señor Hubert Pellegrini

Antoine Gouy como Benjamin Ferel

Clotilde Hesme como Juliette Pellegrini

Soufiane Guerrab como Youssef Guedira.

Sinopsis de Lupin 2

“La obsesión de Assane por vengarse de Hubert Pellegrini ha destrozado a su familia. Ahora se encuentra acorralado y debe urdir un nuevo plan, cueste lo que cueste”, describe la sinopsis oficial publicada por Netflix el último 11 de mayo, día en el que lanzó su primer tráiler oficial y emocionó a sus seguidores.

Tráiler de Lupin 2

Por si aún no has visto el emocionante teaser de Lupin 2, te lo dejamos aquí debajo. Esta segunda parte de la serie, que fue bastante pedida por los fans, promete no decepcionar.