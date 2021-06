House of the dragon se ve espectacular, afirma Casey Bloys de HBO

Game of thrones finalizó, pero HBO no desaprovechará el universo ficticio creado por George R.R. Martin. House of the dragon es uno de los cuatro spin-offs que contará la caída de la casa Targaryen.

Ahora que el elenco y el argumento salieron a la luz, los fans están emocionados por el resultado. En ese panorama, el jefe de contenido de HBO, Casey Bloys, habló sobre el resultado una vez que llegue a la pantalla chica por medio de HBO Max.

“Se ve espectacular. El elenco que Sapochnik y Ryan han conseguido se ve muy bien”, declaró para Variety, emocionando a los seguidores del programa que combinó la épica, fantasía y conflictos políticos.

El nuevo show promete acción y adrenalina de inicio a fin. Foto: HBO

Tras esto, Casey Bloys platicó sobre los otros spin-offs que siguen en espera y recalcó que House of the dragon es la prioridad número uno para el presidente de HBO:

“House of the dragon es el único que se está grabando. Todos los otros están en varias etapas de desarrollo (...) Hay una que va a salir al aire en 2022. Tenemos que ver cómo van saliendo los otros guiones”, contó al medio especializado.

¿De qué tratará House of the dragon?

La historia principal se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución, y se enfocará en los eventos sucedidos 300 años antes de Game of thrones.