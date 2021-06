Robert Downey Jr.: “‘Sweet Tooth’ refuerza a la comunidad”

Especial para La República

Importante y representativo actor en la industria del cine Robert Downey Jr. dejó por un rato su personaje de Iron Man, y todos los demás que preceden a su exitosa carrera, para asumir, junto a su esposa Susan, la producción ejecutiva de la serie ‘Sweet Tooth’, que este fin de semana debutó en Netflix con la crítica a su favor. En esta nota, Downey cuenta con entusiasmo su experiencia detrás de cámaras.

¿Cómo supiste de ‘Sweet Tooth’, el cómic de Jeff Lemire?

Hubo algo del cómic que nos atrapó. El personaje principal es un niño híbrido, parte venado y parte humano, y mi esposa nunca había visto nunca nada parecido. El desafío era cómo abordar el trayecto de este niño e historia, poco común, de transición a la edad adulta ambientada en un contexto salvaje, y crear algo que fuera comprensible para el público. Queríamos que los padres y sus hijos tuvieran una gran experiencia de ver algo juntos. Además, cuando Susan (su esposa) comienza a involucrarse con algo, no descansa hasta darle vida.

¿Qué te motivó a querer adaptarlo a una serie?

Este es un mundo amplio con una historia épica. Hoy en día, la historia me tiene que asombrar, como para decir: «¡Guau! ¿Qué es eso?, ¿quiénes son estas personas?, ¿qué ocurre?». Y luego siempre se la dejo a la jefatura para garantizar que suene real y que los personajes sean grandiosos. Esta serie tiene los macroelementos que llaman la atención, por lo que siempre vas a creer en los personajes y les darás tu apoyo.

En la serie, un virus catastrófico cambia el mundo para siempre, lo que curiosamente, de alguna manera, terminó reflejando lo que pasa actualmente debido a la pandemia del covid. ¿Cómo influyó esta situación para abordar la historia?

Cuando comenzamos a desarrollar la historia, parecía ciencia ficción y fuera de lo común, y pronto nos vimos envueltos, obviamente, en una versión similar. Pero eso, al contrario, nos ayudó a reforzar el deseo de explorar la esperanza y la comunidad, y lo que debemos hacer para reconstruirla. Jeff Lemire es psíquico o tiene una bola de cristal o un tarot muy preciso. Considerando los tiempos complejos, pienso que es una serie de entretenimiento de real interés para la situación.

¿Cómo encontraste a los actores principales, Christian Convery (Gus) y Nonso Anozie (Tommy Jepperd)?

Buscamos en muchas partes al Gus perfecto, y Christian es un auténtico profesional. Gus posee una actitud positiva, pero también tiene momentos dolorosos en su transición a la edad adulta cuando deja el bosque y se enfrenta a algunas experiencias difíciles. Encontrar a un niño que pudiera dar ambas facetas no era algo fácil, y con Christian dimos en el clavo. Además, mientras revisaba las pruebas de rodaje, mi hijo se acercó y dijo: «¡Ese es el chico de la película “Jugando con fuego”!», porque ha participado ya en tantos proyectos que es conocido por el público más joven. Adoro a este niño. No podía haber sido otro. Y me encanta la mesura de Nonso. Como se dice, la prudencia es la mejor parte del valor. Hay muchas partes donde dices: «Aquí se empieza a ver una pequeña fisura en su armadura».

¿Nos puedes contar un poco acerca del Ejército Animal y de su líder Osa, y con quién el público joven podría sentirse identificado?

Osa y el Ejército Animal son perfectamente representativos de los adolescentes de hoy, quienes están mucho más al tanto de lo que sucede en el mundo, en especial del medioambiente, y que ven el activismo como una forma de hacerse escuchar. Osa es esta guerrera adolescente ruda e intensa. Es una protectora de los híbridos y una defensora de la preservación del mundo natural. Y también tiene influencia y puede ejercer poder. Además, creo que el Ejército Animal representa uno de los mayores asuntos o conflictos, que es: ¿cómo no te conviertes en aquello contra lo que luchas? Desde el momento en que vi a Stefania LaVie Owen en las pruebas de rodaje, siempre demostró este espíritu y esta intensidad. Hicimos un amplio casting para Osa, y ahora con internet y todo recibes solicitudes y audiciones de todo el planeta. Ella es de Wellington, Nueva Zelanda. Es un verdadero tesoro nacional. Te lo digo: esta chica es una estrella.

¿Qué esperas que sienta la gente cuando vea ‘Sweet Tooth’?

Lo primero y más importante, espero que la gente se entretenga, que tenga la misma experiencia que llegamos a tener con nuestros hijos, en que nos acurrucamos a verla en el sillón y encontramos escenas que todos amamos o diferentes personajes que serán nuestros favoritos. Si hicimos bien el trabajo, la gente debería reírse, animarse y, creo que, hasta dejar caer una o dos lágrimas.