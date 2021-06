The Batman: ¿habrá un nuevo Superman en el universo de la película con Robert Pattinson?

A los fans del Hombre de Acero no les va a quedar de otra que acostumbrarse a no volver a ver a Henry Cavill como Superman, pero no significa que dejaremos de ver al personaje. Por el contrario, lo vamos a ver en diferentes versiones a los largo de los próximos años.

Cuatro versiones de Superman

Actualmente podemos ver una excelente versión de Kal-El / Clark Kent en la serie de televisión Superman & Lois, a cargo del actor Tyler Hoechlin, que se puede ver por HBO Max. Además, ya se ha confirmado que el destacado director J. J. Abrams está preparando un reinicio de la historia del superhéroe y que probablemente será afrodescendiente.

Por otra parte, ya se sabe que Zack Snyder probablemente no continuará con su universo y no hará una segunda entrega de La Liga de la Justicia, pero se rumorea que habrá otra versión del equipo formado por Superman, Batman, Wonder Woman, Flash y Linterna Verde con actores diferentes y con un tono más realista, similar al que le ha dado el director Matt Reeves a la película The Batman, protagonizada por Robert Pattison.

¿Superman en The Batman?

Además, el universo alternativo creado por la película The Batman podría tener su propio Hombre de Acero. De hecho, durante el rodaje de la cinta se pudo ver algunas imágenes del set de producción donde había un montón de extras que se dirigían a una fiesta. Uno de ellos llevaba el traje de Superman.

Las fotos tomadas por un miembro del equipo de producción de la película muestran en el set de rodaje en Londres a un extra disfrazado del Hombre de Acero que, como indicó el medio Explica, se dirige a rodar lo que sería una fiesta de Halloween.

Durante el rodaje de la cinta The Batman se pudo ver un montón de extras con diversos trajes. Uno de ellos llevaba el de Superman. Foto: Producción The Batman

En la imagen, el diseño del disfraz es muy parecido a la versión de las películas de Superman interpretadas por Christopher Reeve (con el símbolo amarillo de Superman en la capa roja). Pero eso no es todo. Hay otras fotos donde se puede ver a extras con disfraces de Wonder Woman y Flash durante una escena de la fiesta de disfraces, lo que confirma que los otros miembros de la Liga de la Justicia podrían existir en esta realidad del universo de The Batman.

Batman y Superman

Los planes de Warner Bros son que ahora Batman y Superman no lleguen a enfrentarse entre ellos la primera vez que se crucen, como en la versión de Zack Snyder, sino que unan fuerzas. Además, ya se especula que el debut del nuevo Hombre de Acero será en la secuela, hecho que el medio Giant Freakin Robot confirma al decir que Warner estaba en la búsqueda de un actor para interpretar al ícono de DC Comics en la nueva franquicia de The Batman.