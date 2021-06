Doctor Strange 2: guionista brinda detalles acerca de la trama

Doctor Strange 2 es una de las entregas más esperadas del UCM. Esto se debe a que traerá de regreso a Benedict Cumberbatch como el superhéroe después de seis años de estrenar su primera película. La dirección estará a cargo de Sam Raimi, conocido por dirigir la trilogía de Spider-Man a principios del 2000.

El guion estará a cargo de Michael Waldron, quien se atrevió a brindar detalles sobre la secuela que tendrá tintes de terror. En una entrevista para la revista Vanity Fair, Waldron alegó que el largometraje será distinto a otras producciones del UCM.

“Puedo decirte que es un paseo... Muy Sam Raimi. La película es increíblemente emocionante visualmente. Tenemos a John Mathieson, nuestro director de fotografía, que filmó Gladiator y Logan. Creo que su apariencia no se parecerá a nada que hayas visto antes en el UCM”, comentó el guionista.

Doctor Strange 2 será terrorífica, según Elizabeth Olsen

En una entrevista otorgada para el portal Glamour en abril de 2021, Elizabeth Olsen habló sobre la temática que tendrá Doctor Strange in the multiverse of madness: “Es una película loca. Definitivamente van por ese ambiente de espectáculo de terror”, fue lo poco que pudo decir la actriz sin lanzar mayores pistas al respecto.

¿De qué trata Doctor Strange 2?

Después de los eventos de Avengers: endgame, Dr. Strange continúa su investigación sobre la Piedra del Tiempo. Sin embargo, un nuevo enemigo busca destruir a cada hechicero restante en la Tierra y desatar un mal indescriptible.

¿Cuál es la fecha de estreno de Doctor Strange 2?

Doctor Strange in the multiverse of madness está programada para ser estrenada en los Estados Unidos el 25 de marzo de 2022, como parte de la Fase Cuatro del Universo Cinematográfico de Marvel.