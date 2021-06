Millones de personas aún recuerdan las aventuras de Carly Shay y Sam Puckett en iCarly, serie que estrenó Nickelodeon en el 2007 y duró seis temporadas.

Gracias a Paramount Plus, el nuevo servicio de streaming, la popular sitcom regresará. A continuación sabrás la fecha de estreno, tráiler y los personajes que regresan en el esperado reencuentro.

iCarly 2021 - fecha de estreno

A través de sus redes sociales, Miranda Cosgrove reveló la fecha de estreno de la serie, la cual está programada para el próximo 17 de junio, vía Paramount Plus.

Miranda Crosgrove volverá dar le vida a Carly .Foto: Paramount +

Precio y como suscribirse a Paramount Plus

El precio de Paramount Plus en Perú tiene un costo mensual de 14,90 soles. Para suscribirte a Paramount Plus, ingresa en el siguiente enlace. Ahí puedes elegir el plan de tu preferencia y ver con total libertad las producciones que tiene el catálogo de la plataforma.

¿Cómo ver iCarly 2021 gratis en Paramount Plus?

Podrás ver iCarly de manera gratuita en Paramount Plus , ya que el servicio de streaming cuenta con una prueba gratis de siete días al registrarte.

iCarly 2021 - tráiler

iCarly - sinopsis

La nueva temporada contará con 13 episodios y comenzará casi 10 años después del final del show de Nickelodeon. La serie mostrará a Carly Shay (Miranda Cosgrove), la influencer original, quien tendrá nuevas aventuras en su centro de trabajo, amigos y familia.

iCarly 2021 - nuevos personajes

La sitcom presentará a Harper, (Laci Mosley), como la compañera de cuarto de Carly y su nueva mejor amiga, como la sarcástica y la hijastra de Freddie, Millicent (Jaidyn Triplett).

¿Por qué Sam Puckett no será parte de iCarly 2021?

Jennette McCurdy, actriz que intepretó a Sam en iCarly, confirmó que no formará parte de la nueva versión de la serie debido a su retiro de la actuación. Durante un episodio de su podcast Empty Inside, la exactriz señaló que ahora, está contenta como escritora y directora.

“Renuncié hace unos años porque inicialmente no quería hacerlo. Mi mamá me puso ahí cuando tenía seis años y luego a los 10 u 11. Yo era el principal apoyo financiero para mi familia, que no tenía mucho dinero y esta era la salida. Con su muerte, murieron muchas de sus ideas para mi vida y ese fue su propio viaje”, reveló McCurdy