Friends, la reunión: director responde a comentarios sobre ‘Chandler’

Ben Winston, el director de Friends: the reunion, ha defendido a Matthew Perry de los comentarios mal intencionados respecto a su aparición en el especial de HBO Max. “La gente a veces puede ser simplemente cruel. Ojalá no lo fueran”, afirmó.

“Estuvo genial”, dijo Winston a The Hollywood Reporter después de que los fanáticos quedaran preocupados por la dificultad del actor para hablar durante la tan esperada reunión, y señaló que las ácidas críticas que recibió el intérprete fueron “poco amables”.

El director elogió a Perry, de 51 años, destacando que es un “hombre brillantemente divertido” que tuvo grandes frases ingeniosas durante el programa. “Me sentí feliz y afortunado de estar en su presencia y dirigirlo en algo como esto”, expresó Winston.

El productor ejecutivo de Friends, Kevin Bright, también respondió a las especulaciones sobre el estado de salud del actor, quien ha sido muy abierto sobre su larga lucha contra las adicciones que lo llevaron a rehabilitación en el pasado.

“Matthew les ha dicho a los que lo rodean que está sobrio y que no hay de qué preocuparse”, añadió el medio The Sun.

Según el sitio Page Six, el habla de Perry se había afectado debido a un trabajo dental reciente.

“Matthew se presentó a grabar en abril y los miembros de su equipo dijeron que ese día se sometió a un procedimiento dental de emergencia”, manifestó una fuente a The Sun, y agregó: “Obviamente nadie quiere filmar después de un procedimiento, pero sucedió”.

Perry apareció junto a sus ex coprotagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer para el especial, que se estrenó el jueves por HBO Max. La reunión televisiva se produjo 17 años después de que el programa concluyera en 2004.

Perry, quien estuvo entrando y saliendo de rehabilitación de 1997 a 2001, reveló años atrás que no recordaba haber filmado varias temporadas del exitoso programa de televisión, en el que interpretó a Chandler Bing, por su adicción a las drogas y al alcohol.

El actor habló sobre su batalla por la sobriedad en una entrevista de 2002 con The New York Times: “No me volví sobrio porque tenía ganas, sino porque estaba preocupado de morir al día siguiente“.