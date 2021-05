La serie de The last of us producida por HBO ha confirmado a Merle Dandridge para el personaje de Marlene, rol al que la actriz prestó su voz y performance en el primer juego de PlayStation.

La noticia ha tenido buen recibimiento por parte de los fans más acérrimos del videojuego, quienes han mencionado que hasta la fecha se trataría de la contratación más acertada, y que, a diferencia de los demás actores casteados, es la única que ha trabajado directamente en el título de consola, por lo que comprende su esencia.

La estadounidense Merle Dandridge, además de ser actriz, también es una exitosa cantante que ha llegado hasta Broadway. En su carrera ha pasado por la televisión, el cine y, obviamente, los videojuegos.

En este último ámbito no solo ha estado en The last of us, sino también en Half Life, donde hizo la voz del personaje Alyx Vance, y en Uncharted 4, interpretando a Evelyn.

Alyx (izquierda) y Evelyn (derecha).

Dentro de la historia del universo del juego creado por Neil Druckman, Marlene es una superviviente del brote de infección Cordyceps y la fundadora de las Luciérnagas, agrupación que tiene muchísimo peso en la narrativa. Además, es quien se queda a cargo de Ellie, luego de la muerte de la madre de la menor, hasta toparse posteriormente con Joel.

Uno de los momentos más importantes del personaje ocurre en el final del primer juego. Para no hacer spoiler, te mostraremos la versión alternativa que fue publicada hace varios años luego del éxito del título. En el metraje se muestra no solo el gran momento cómico que pasaron en el set, sino también la gran capacidad de los actores, quienes improvisan gran parte de la escena.

Teniendo en cuenta las novedades presentadas por HBO en lo que va del año, el cast confirmado quedaría de la siguiente manera:

Pedro Pascal como Joel Miller

Bella Ramsay como Ellie

Gabriel Luna como Tommy

Merle Dandrige como Marlene.

Todavía no hay una fecha de estreno específica para la llegada de la serie de The last of us, pero el mes pasado se anunció que el rodaje comenzaría este 5 de julio en Calgary, Canadá, y terminaría casi un año después en junio de 2022.

A casi ocho años del estreno de su primer juego y a uno del segundo, el cariño y emoción por el título aún prevalece. Asimismo, mientras los fans esperan a la serie, continúan haciendo cosplays motivados por el mismo Naughty Dog.