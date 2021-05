Call me by your name 2 se retrasa: director reveló que cinta no es su prioridad

Desde su llegada a la pantalla grande, Call me by your name ha tenido un aumento exponencial en popularidad. Su éxito fue tal que los galardones y buenas críticas no le han faltado. De hecho, se llevó un premio Oscar a Mejor guion adaptado, una de las tres categorías a las que fue nominada, incluida la de Mejor película.

Por ello, cuando se confirmó la segunda parte de la historia de amor entre Elio y Oliver, sus fans retomaron la esperanza de ver una continuación del entrañable romance. Sin embargo, aquella ilusión se acaba de esfumar.

En una reciente entrevista con Deadline, Luca Guadagnino se sinceró acerca del status de la secuela, basada en el libro de André Aciman. “La verdad del asunto es que mi corazón todavía está ahí, pero estoy trabajando en esta película ahora (Bones and all) y espero hacer Scarface pronto. Tengo muchos proyectos y por eso me enfocaré en las películas que quiero hacer”.

Además, el realizador comentó que la agenda artística de Timothée Chalamet es muy diferente a cuando formó parte de la primera entrega de Call me by your name. De hecho, Chalamet será el protagonista de Bones and all, dirigida por Guadagnino, y tendrá participación como una versión joven de Willy Wonka en un próximo proyecto cinematográfico de Warner Bros.

Si bien el cineasta no se dirigió directamente a la situación de Armie Hammer, se sabe que el actor de 34 años ha sido retirado de diferentes producciones de las que formaría parte, ello como resultado de las acusaciones relacionadas a abusos sexuales.