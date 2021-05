No cabe duda de que Netflix crea tendencia con sus series más exitosas. Gracias a los Bridgerton, las joyas aumentaron sus ventas; después del suceso de Emily in Paris, las boinas rojas se vendieron más; los abrigos Barbour resucitaron convertidos en tendencia tras el estreno de una de las temporadas de The Crown, y hasta aumentó el interés de los más jóvenes por el ajedrez debido al boom que ocasionó Gambito de dama.

Era de esperarse que Halston, el biopic creado por Ryan Murphy sobre el diseñador americano, que rescata la estética de las décadas de los 70 y 80, generara interés en volver de alguna forma a la moda de esos años.

El legado de Halston

El actual director creativo de la casa de modas Halston, Robert Rodríguez, declaró al respecto: “Estoy muy emocionado de poder traer al presente este legado a través de esta colección con Netflix. Ha sido muy interesante poder recrear los vestidos de archivo de Halston y reinterpretarlos para el presente”.

Horas después del estreno de la miniserie, Netflix y Halston anunciaron su alianza en forma de colección cápsula, es decir, para exponer una decena de vestidos inspirados que aparecen en la serie y que podrán comprarse en la web de la firma y en los dos grandes almacenes de lujo norteamericano, Saks Fifth Avenue y Neiman Marcus, a un precio que oscilará entre los 900 y los 2.000 dólares.

Netflix y la moda

No es la primera vez que la plataforma de streaming pone su nombre a una colección de moda. De hecho, ya lleva tiempo operando con los títulos de sus series: La casa de Papel con Diesel, Élite con Pull and Bear o Stranger Things con H&M son algunos ejemplos.

Sin embargo, sí es la primera vez que Netflix trabaja mano a mano con una firma para sacar una serie de productos. En este caso, con los propios diseños de Halston, adquiridos en subastas y tiendas vintage que cobraron vida para la serie.