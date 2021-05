El ejército de los muertos: estreno, tráiler y personajes de Zack Snyder

Netflix presentó el pasado martes 13 de abril el primer tráiler de Army of the dead (El ejército de los muertos), película dirigida por Zack Snyder.

El director, que se coloca detrás de una cámara después de lanzar Justice League Snyder’s cut semanas atrás vía HBO Max, regresa al subgénero de terror 17 años después del lanzamiento El amanecer de los muertos.

El universo Army of the dead

En abril pasado, Screenrant compartió que Snyder y Netflix planean lanzar varios contenidos en torno al Ejército de los muertos . Por lo pronto, una serie de precuelas animadas están en desarrollo. La más cercana en ser estrenada lleva por nombre Army of the dead: Lost Vegas y tendrá un estilo anime.

Tráiler de El ejército de los muertos

¿De qué trata El amanecer de los muertos?

Army of the dead gira en torno a un grupo de mercenarios, liderados por el personaje de Dave Bautista, que aceptan la misión de ingresar a una caja fuerte ubicada en medio de Las Vegas, ahora infestada por zombis. Lo que no imaginaron era que estos seres tienen una especie de organización que los llevará a poner su vida en peligro.

Reparto de El amanecer de los muertos