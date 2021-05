Loki: Marvel Studios muestra los primeros minutos de la serie

Tras el final de The Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus, miles de usuarios del servicio de streaming esperan con ansias el estreno de Loki, serie que expandirá las aventuras del ‘Dios de las mentiras’, interpretado por Tom Hiddleston.

Para mantener las expectativas de los fanáticos, Marvel Studios reveló dos videos con los primeros minutos del episodio 1 de Loki.

Los videos muestran cómo Loki trabajará para Mobius M. Mobius, interpretado por Owen Wilson. Mobius es el director de la Autoridad de Variación Temporal, organización encargada de preservar que las líneas temporales no tengan inconvenientes.

Además, podemos ver a la Señorita Minutos, o Miss Minutes, la mascota de la agencia. Este personaje se hizo presente en afiche oficial del show, y será quien guie al antihéroe para que se convierta en un agente temporal.

Loki - fecha de estreno

La nueva serie de Marvel Studios se estrenará el 11 de junio de 2021 a través de Disney Plus. El show tendrá seis capítulos, bajo el formato de Falcon y Soldado de Invierno.

Loki - reparto y personajes

El elenco estará encabezado por Tom Hiddleston. A su vez, veremos a Owen Wilson como el agente de la TVA (Autoridad de Variante Temporal). Wunmi Mosaku y Richard E. Grant también serán parte del reparto de la serie, aunque en papeles que aún no han sido desvelados.