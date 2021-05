Yeimy Montoya y Charly Cruz, quien acaba de salir de prisión, se siguen enfrentando. Tras las acusaciones de la cantante de ser el responsable de las amenazas que recibe, él niega todo y dice que ha cambiado.

Para sorpresa de la protagonista, en el capítulo 12 de La reina del flow 2 se dio a conocer que Charly denunció a Yeimy por injuria. Si bien él no lo hizo, sino que fue la gente de Manín, ella no se queda con lo brazos cruzados.

¿Qué pasó en La reina del flow 2 capítulo 12?

Mientras Yeimy y Charly trabajan en sus respectivos debut musicales, Manín no ve con buenos ojos lo que pasa entre ellos. El hombre increpó a su sobrino y le dijo que tenía que tomar acción: él fue quien mandó a denunciar a la cantante.

En otro momento, Montoya y Cruz se encontraron en la calle y discuten. “Dime lo que quieres, pero esa libertad condicional que tienes la vas a perder”, contestó La reina del flow.

Así también, se dio a conocer que Charly ganó la demanda contra Yeimy y que, si no se retracta por lo que dijo de él, regresará a la cárcel. “Si antes me odiaba, ahora me odiará más”, comentó el miembro de Gray Shark.

Tráiler de La reina del flow 2 capítulo 13

¿Cómo y dónde ver La reina del flow 2 capítulo 13?

La serie se emite de lunes a viernes a las 9.00 p. m. vía Caracol Televisión. Para ver el capítulo 13 de La reina del flow 2 deberá ingresar aquí: https://www.caracoltv.com/senal-vivo. Ten en cuenta que la emisión televisiva será tan solo para Colombia.

Horario para ver La reina del flow 2 capítulo 13 por países