Army of the dead ya tiene primeras reacciones de la crítica y fans

Army of the dead marcará el regreso de Zack Snyder al cine de zombies luego de 17 años, cuando en lanzó Dawn of the dead en 2004. Mucho se ha especulado sobre la película que llegará a Netflix el próximo 21 de mayo, por lo que el director no dudo en elevar las expectativas previo al estreno.

“Es una película de atracos con zombis en toda regla. Esperas caos total con muertos vivientes y lo obtienes al 100%. Pero también consigues a estos personajes realmente asombrosos en un viaje fantástico. Va a sorprender a la gente que haya mucha calidez y emoción real con estas personalidades geniales”, explicó Snyder anteriormente.

A pocos días de su estreno oficial en la plataforma, la cinta ya fue exhibida a la crítica especializada y público selecto. Las primeras reacciones parecen dar crédito a las declaraciones del cineasta.

Foto: captura de Twitter

Foto: captura de Twitter

Foto: captura de Twitter

Foto: captura de Twitter

Foto: captura de Twitter

Army of the dead - sinopsis oficial

El ejército de los muertos girará en torno a un grupo de mercenarios, liderados por el personaje de Bautista, quien acepta la misión de concretar un gigantesco robo en una ciudad de Las Vegas infestada por zombis.

Reparto de Army of the dead