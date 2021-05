Andrew Garfield responde rumor de Spiderverse y su ingreso a Spiderman 3

Una de las películas de superhéroes que los fans están esperando este año sin duda es Spider-Man: no way home. Cada actor, información o detalle que aparece relacionado a la cinta, ha servido para confirmar que de alguna manera hay referencias a las anteriores sagas cinematográficas del Hombre Araña.

De entre todo los miembros del reparto, quien habló claro sobre su participación hasta ahora es Alfred Molina, que hasta explicó el punto en el que nos reencontraremos con su Doctor Octopus.

Andrew Garfield y el rumor del Spierverse

Con la llegada de varios personajes del mundo Spider-Man a No way home, los fanáticos solo esperan el momento que Sony confirme la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, actores que en su momento se pusieron el traje del arácnido. Si bien no se ha dicho nada concreto al respecto, Garfield ha hablado por primera vez sobre este rumor.

En una reciente entrevista con el periodista Josh Horowitz, ambos conversaron sobre el Spiderverse. Sin querer ‘arruinar’ alguna sorpresa, el conductor le pidió hablar sobre el rumor. El intérprete le dijo que no iba a dañar nada, “ya que nadie de la producción se había comunicado con él”.

“No hay nada que arruinar. Amigo, es tan gracioso todo esto. Tengo una cuenta de Twitter y veo la frecuencia con la que Spider-Man está en el top de tendencia, es como si la gente se volviera loca por esto. Yo siempre estoy como ‘Chicos... chicos, chicos, chicos’ Me gustaría poder hablar con todos y decirles algo, pero les recomiendo que se relajen antes que nada“, comentó.

Las declaraciones de Garfield han vuelto a dividir a los fans, mientras algunos piensan que su participación está descartada con su mensaje; otros no cierran la posibilidad de verlo una vez más como el héroe de Marvel Cómics.

Con las especulaciones en torno a la cinta sin dejar de aparecer, lo cierto es que Spider-Man: no way home se estrena en cines el 17 de diciembre con Tom Holland como protagonista.