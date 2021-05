Un mundo para Julius: película inspirada en novela peruana lanza adelanto

Un mundo para Julius, el largometraje inspirado en la representativa novela de Alfredo Bryce Echenique, comparte nueva información de su propuesta. En el 2019, la producción presentó sus primeras imágenes.

Actrices de gran trayectoria, entre las que destacan Fiorella de Ferrari y Mayella Lloclla, acompañarán a los jóvenes actores Rodrigo Barba y Augusto Linares, quienes interpretarán a Julius en diferentes etapas de su vida, en esta película.

Adelanto de Un mundo para Julius

“Toda la novela no entra en una hora y cuarenta de película. Me he centrado en los conflictos de Julius y todo el filme estará contado desde su punto de vista. Nos hemos quedado con lo que le afecta, lo que ve y lo que siente. En la trama estarán su familia, los empleados de la casa, los amigos del colegio y los temas que nos da el libro: la desigualdad, la discriminación, el racismo y el machismo ”, contó Rossana Díaz Costa, directora del proyecto, en el 2019 en una entrevista para La República.

¿De qué trata Un mundo para Julius?

La novela de Alfredo Bryce Echenique, publicada en 1970, nos lleva a conocer a Julius, un niño solitario, muy curioso e intuitivo, perteneciente a una familia adinerada de Lima. La trama se centra en su niñez, la cual pasa en su casa de la avenida Salaverry, en sus colegios Inmaculado Corazón y luego al Markham College, así como también en sus largas vacaciones en el Country Club de Lima. Sus primeros años de adolescencia y su relación con el personal que trabaja en casa, los cuales le dan otra visión de la vida, son parte fundamental de la historia peruana.

Se revelan las primeras imágenes del elenco.

Se estimaba que la película sería presentada en el 2020, pero las restricciones sanitarias impuestas por la propagación del coronavirus trasladaron su posible lanzamiento para este año.