Ape vs. Monster: tráiler de la película que plagia Godzilla vs. Kong

Godzilla vs, Kong es uno de los grandes éxitos de taquilla de Warner Bros y HBO Max. El largometraje producido por Legendary Pictures muestra el enfrentamiento de los dos titanes que pertenecen a Monsterverse.

El éxito de la película no ha pasado desapercibido por la productora The Asylum (creadores de la saga Sharknado), la cual ha decidido sacar su propia versión titulada Ape vs. Monster, que ya cuenta con su primer tráiler .

El adelanto muestra como un lagarto y un gorila son expuestos a desechos químicos que hacen que se vuelvan gigantes, a fin de enfrentarse en una feroz batalla en la que solo puede sobrevivir una de las bestias. Ape vs Monster hará que las criaturas peleen en las calles de Washington DC, tal como puede verse en el tráiler.

Ape vs Monster - tráiler

No es la primera vez que The Asylum plagia alguna película taquillera, The Da Vinci treasure, Pirates of Treasure Island, son réplicas baratas de El código Da Vinci y Piratas del Caribe: el cofre del hombre muerto. En 2007, la productora estrenó Transmorphers 2026, plagio de Transformers. También lanzó Yo soy Omega, que copia a Yo soy leyenda, protagonizada por Will Smith.

Plagios conocidos de The Asylum