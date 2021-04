Oscar 2021: “Fight For You” de H.E.R se lleva la estatuilla a mejor canción original

En la edición 93 de los premios de la Academia de Hollywood, H.E.R obtuvo el Oscar a mejor canción original por el tema ’“Fight For You” para la película Judas and the Black Messiah.

Los otros nominados en esta categoría fueron:

“Hear My Voice” de Celeste, para El juicio de los 7 de Chicago

“Husavik” de Molly Sandén, Will Ferrell, para Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga

“lo Si (Seen)” de Laura Pausini, para La vida por delante

“Speak Now” de Leslie Odom Jr., para Una noche en Miami

El largometraje que narra la historia de William ‘Bill’ O’Neal compitió en otras cinco categorías: mejor película (Shaka King, Charles D. King y Ryan Coogler), mejor guion original (Will Berson, Shaka King, Kenny Lucas y Keith Lucas), mejor fotografía (Sean Bobbitt) y mejor actor de reparto (Daniel Kauuya)

Sinopsis de Judas and the Black Messiah

La historia dirigida por Shaka King relata la historia de un delincuente dedicado al robo de autos quien es detenido por el FBI. Para obtener su libertad, tendrá que infiltrarse en el partido de las Panteras Negras de Fred Hampton, líder revolucionario y activista que combate por la libertad de la comunidad afroamericana.