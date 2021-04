Oscar 2021: Anthony Hopkins gana como mejor actor del año

La nueva edición de los premios Oscar ha empezado para premiar lo mejor de Hollywood y la industria cinematográfica alrededor del mundo. Sus primeros galardonados están dando de qué hablar en redes sociales, luego de varias suposiciones y las apuestas por parte de los fans.

En la categoría mejor actor, la Academia eligió a Anthony Hopkins como el gran ganador de la competencia gracias a su gran interpretación en The father. La noticia sorprendió a varios asistentes que veían a Chadwick Boseman como mayor rival.

A continuación, te compartimos los otros participantes de la categoría:

Riz Ahmed - Sound of metal

Chadwick Boseman - La madre del blues

Gary Oldman - Mank

Steven Yeun - Minari.

¿Quién es Anthony Hopkins?

Anthony Hopkins es uno de los actores más reconocidos de su generación. Desde muy temprana edad mostraba cierta inclinación hacia las artes. En el año 1960 se inicia profesionalmente en la actuación con su primera aparición profesional en el Teatro Palace, en la obra The Quare Fellow. Su papel más famoso es el del Dr. Hannibal Lecter, asesino en serie que practica el canibalismo, en The Silence of the Lambs, película por la cual ganó el Óscar al mejor actor en 1992.

¿De qué trata The father?

Un hombre de 80 años mordaz, algo travieso y que tercamente ha decidido vivir solo, rechaza todos y cada uno de los cuidadores que su hija Anne intenta contratar para que le ayuden en casa. Anne está desesperada porque ya no puede visitarle a diario y siente que la mente de su padre empieza a fallar.