Wayne T. Carr iba a ser Linterna Verde en Zack Snyder’s Justice League

El 18 de marzo de 2021 se estrenó Zack Snyder’s Justice League, película de cuatro horas de duración que mostró una nueva versión de la Liga de la Justicia, la cual debutó en 2017.

Aunque Warner Bros no planea producir una secuela, el cineasta continúa revelando detalles acerca del largometraje. Es así que aprovechó su asistencia a la Justice Con para hablar de los personajes que no fueron parte de la producción.

Según contó Snyder, la cinta acabaría con la introducción de John Stewart (Linterna Verde), que iba a ser interpretado por Wayne T. Carr. Incluso, confirmó que llegó a rodar una escena con el actor , pero que Warner decidió eliminarla.

”Teníamos una escena con Linterna Verde en la película que el estudio me pidió que cortase, y que había rodado con un actor increíble que iba a ser John Stewart. Pero cuando el estudio vio la película, vieron que había hecho todas las cosas que me habían pedido que no hiciera, así que tuvimos que llegar a un acuerdo”, explicó Snyder.

Zack Snyder’s Justice League - tráiler

¿Qué es Zack Snyder’s Justice League?

La versión de Justice league que llegó a los cines no gustó a los fanáticos, por lo que adjudicaron toda la responsabilidad a Joss Whedon, director que remplazó a Snyder tras su alejamiento del proyecto por problemas familiares.

Cuando los seguidores se enteraron de la versión del cineasta, iniciaron una campaña para liberar el corte original: Release the Snyder’s cut. Tres años después, sus deseos se volvieron realidad.