Sebastian Stan desea ser Ric Flair en biopic tras Falcon and Winter Soldier

Ric Flair es una de las superestrellas más importantes para la historia del wrestling. No solo para World wrestling entertainment (WWE) sino también a nivel mundial. Su legión de fieles seguidores le rinden tributo como leyenda viviente y Sebastian Stan (Falcon and Winter Soldier) no tiene problemas en revelar su fanatismo por el atleta.

En varias ocasiones, el actor ha realizado impresiones de Flair, pero ahora está listo para llevar esto a un nuevo nivel. En una entrevista para Collider, mostró su entusiasmo y entero compromiso por interpretar al wrestler en una película biográfica si le dieran la oportunidad.

Esta fue la respuesta de Stan cuando el actor Paul Walker Hauser le preguntó qué proyecto podrían realizar juntos: “Tenemos que hacer esa película biográfica de Ric Flair (...) Hauser es un gran fanático de la lucha libre, ya sabes, y yo también era un gran fanático de la lucha libre. Me encanta WWF y esas cosas“.

Por el momento se desconoce si algún estudio cinematográfico este planeando llevar la vida de Flair a la pantalla grande o chica. Sin embargo, el papel principal ya tendría un fuerte candidato en caso la producción ocurra.

Sebastian Stan no es el único actor de Marvel Studios interesado en el mundo del wrestling. El protagonista de la saga de Thor, Chris Hemsworth, ha sido elegido para interpretar a Hulk Hogan en una película biográfica para Netflix.