Furiosa: precuela de Mad Max con Anya Taylor-Joy inicia rodaje en junio

Con cuatro exitosas películas de Mad Max, el director George Miller afirmó que la quinta entrega se trataría de un spin-off centrado en la vida de Imperator Furiosa antes de trabajar para Inmortal Joe.

Después de muchas especulaciones, se confirmó que la actriz Anya Taylor-Joy será la protagonista de la cinta. Asimismo, según Variety, el filme ya tendría planeado el inicio de su rodaje en Australia a partir de junio de 2021 .

Mad Max. Foto: Kennedy Miller Productions /Blumhouse Productions

El comienzo del rodaje se realizaría en esa fecha con el objetivo que la película llegue a la pantalla grande el 23 de junio de 2023. Además, el largometraje se convertirá en “la más grande película jamás rodada” en dicho país e impulsaría la economía en 350 millones de dólares al otorgar alrededor de 850 nuevos puestos de trabajo.

Por su parte, Taylor-Joy contó (vía Sensacine) qué sintió cuando se enteró que interpretará a una versión joven de Furiosa. “Lo primero que pasó por mi cabeza cuando descubrí que iba a hacerlo fue: ‘Estoy tan emocionada de trabajar tan duro’. El nivel de compromiso que se me ha mostrado antes, me esfuerzo por igualar eso y me emociona mucho”, expresó.

Para esta entrega, se unirían al elenco Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Candyman) y Chris Hemsworth (Thor, Extraction) en papeles todavía no revelados al público.

¿De qué tratará Furiosa?

La trama seguirá a una joven Furiosa antes de enrolarse a los servicios del villano que hace su primera aparición en Mad Max: fury road. Por lo tanto, la nueva película de Miller será una precuela del remake del filme de 1979.

En cuanto a Charlize Theron, la producción todavía no ha comentado sobre su incorporación en la cinta. Sin embargo, existe la opción de que pueda tener una participación especial a través de un flash forward.