The Last of Us: Gabriel Luna será Tommy en la serie de HBO

Se ha confirmado al nuevo actor de la serie que adaptará el aclamado videojuego de Naughty Dog, The Last of Us, Esta vez, será Gabriel Luna quien interprete a Tommy, el hermano menor del protagonista Joel. De esta manera, la serie continúa tomando forma y crea expectativa ante los fans de la saga.

Quizás algunos lo recuerden por su papel más reciente dentro del cine en Terminator Dark Fate, donde interpretó al robot antagonista REV-9. Sin embargo, otros podrían reconocerlo por las interpretaciones que ha tenido a lo largo de su peculiar carrera.

¿Quién es Gabriel Luna?

Gabriel nació en Austin Texas, pero sus padres son descendientes de mexicanos. Su madre lo tuvo a los 15 años y se encargó de criarlo luego de que su padre falleciera a los 20 años, justo tres meses antes de su nacimiento.

Luna debutó en el mundo del cine con la película Fall to Grace (2005), que tuvo su estreno en el festival South by Southwest. Desde entonces, el actor ha escalado en la actuación y ha pasado por varios papeles a los que vale la pena prestar atención.

Aunque han sido relativamente pequeñas, las participaciones que ha tenido son interesantes y podrían haber pasado desapercibidas para muchos. El actor, por ejemplo, ha tenido roles en Prison Break, NCIS: Los Ángeles y True Detective, series que han tenido buena acogida y recepción (unas más que otras).

Roles de Gabriel Luna

Otros podrían reconocerlo por haber dado vida a Robbie Reyes, quien fue Ghost Rider en la serie de Marvel Agents of Shield, donde culminó su participación después de nueve episodios emitidos por televisión.

También ha pasado por el mundo de los videojuegos, cuando, en 2007, prestó su voz para el shooter de horror y supervivencia BlackSite: Area 51.

Ahora, después de Terminator, Luna obtendría uno de los papeles más importantes dentro de toda su carrera, ya que Tommy es un personaje que, al igual que Joel y Ellie, goza de gran cariño por parte de los fanáticos.

El desarrollo de la serie empieza a tomar forma

En febrero del presente año se confirmó el cast de los protagonistas de la serie: Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie. A ambos se les recuerda por sus excelentes papeles en la popular serie de HBO Game of Thrones.

Ahora, con la incorporación de Gabriel Luna, la serie ya tendría a tres de los personajes más importantes y recordados dentro del mundo de The Last of Us.

Por el momento se sabe lo siguiente de la serie:

Johan Renck y Craig Mazin, creadores de la serie Chernobyl, se encargarán de la adaptación junto a Neil Druckman.

La serie no será igual al videojuego, pero respetará su esencia.

Druckman, actual copresidente de Naughty Dog y creador original del juego, también participará como productor ejecutivo.

Gustavo Santolalla, quien se encargó de la recordada musicalización de toda la saga del juego, volverá para hacer el mismo trabajo.

Kantemir Balagov sería el director del piloto de la serie.

El rodaje comenzará oficialmente el 5 de julio de 2021.

El futuro de The Last of Us en HBO

El mundialmente conocido juego de Naughty Dog vio por primera vez la luz hace casi ya una década en el año 2013, cuando la consola de videojuegos top de Sony era la Play Station 3. De ahí en adelante, la empresa lanzó un DLC basado en el primer juego (Left Behind) que conmovió a los fans y logró conectarlos aún más con los personajes.

En 2020, después de muchos años de espera, llegó su controversial secuela The Last of Us Parte II, que dividió a los fanáticos entre los que amaron y odiaron la nueva entrega debido al tratamiento y desarrollo que les habían dado a los personajes. Sin mencionar a la polémica Abby, que se ganó el odio de una buena parte de la comunidad.

HBO The Last of Us

Así, la serie llega con expectativa y, en cierta manera, como una nueva oportunidad para enmendar lo que no logró completamente la secuela del juego.

Lo cierto es que el futuro de la saga está ahora en manos de HBO, quien hasta el momento se ha caracterizado por tener un estándar de calidad muy alto en cada serie que produce.