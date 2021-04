Daniel Brühl afirma que Capitán América de Wyatt Russel será querido por fans

The Falcon and the Winter Soldier guarda muchas sorpresas en sus últimos episodios. Foto: composición/Marvel Studios

Daniel Brühl, intérprete de Barón Zemo en la serie, reflexionó sobre el nuevo personaje que se ganó el odio de los fans y superó a varios villanos del MCU.