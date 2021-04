Venom 2: película retrasa la fecha de estreno por segunda vez

Una de las películas más esperadas por los fanáticos de Marvel es Venom 2: let there be Carnage, secuela protagonizada por Tom Hardy y dirigida por Andy Serkis.

Sin embargo, un nuevo retraso llega para el largometraje, ya que Sony Pictures decidió que se estrenará el 8 de octubre del 2021. Este es el segundo cambio de fecha que da la compañía, puesto que el filme iba a estrenarse en la pantalla grande el 24 de setiembre.

“Tenemos el placer de comunicarles que la nueva entrega de Venom, ‘Venom 2: let there be Carnage’, llegará finalmente a los cines el próximo 8 de octubre de 2021”, indica Sony Pictures a través de un comunicado de prensa.

Aunque la empresa no ha compartido mayores detalles sobre el motivo del cambio de fecha de la cinta, se cree que la razón principal sería no hacer competir el largometraje con The Suicide Squad de James Gun, cuyo estreno sería a mediados de 2021.

Sony también ha decidido retrasar Mortal kombat, película que iba a lanzarse el 16 de abril, pero que ahora estará disponibles en HBO Max y en los cines a partir del 23 del mismo mes.

En cuanto a la sinopsis de Venom 2, todavía no se sabe con claridad qué historia tomará. Lo que sí es seguro es que tendrá un enfrentamiento con Carnage de Cletus Kasady, personaje interpretado por el reconocido actor Woody Harrelson. Asimismo, se sabe que el villano tendrá un aspecto muy diferente a las escenas poscréditos de su precuela.