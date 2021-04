Wyatt Russel responde a las críticas de los fans del Capitán América

Tras el éxito de WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier ha logrado mantener la atención de los fanáticos en el Universo Cinematográfico de Marvel. En la historia, Sam Wilson y Bucky Barnes buscan mantener vivo el legado de Capitán América, aunque esto les cueste varios enemigos.

Así como los protagonistas, los seguidores de la serie no esperaban que el mismo Gobierno de los Estados Unidos elija al soldado John Walker como reemplazo del querido superhéroe. Esto ha generado todo tipo de comentarios de odio hacia el actor Wyatt Russell, quien no tuvo otra opción que cerrar sus redes sociales.

En una entrevista para Variety, Russell decidió hablar sobre toda la polémica alrededor y cómo ha tomado el rechazo de los fans a su personaje. “Es halagador. Simplemente odian al tipo. ¡Simplemente lo odian! Fue divertido ser el saco de boxeo de Marvel por un tiempo”, fueron sus palabras.

Wyatt Russell interpreta a John Walker, el nuevo Capitán América del UCM. Foto: Marvel Studios

“No tengo redes sociales, pero algunos amigos me enviaron algunas cosas que eran demasiado buenas para no verlas. El mejor es el tipo Up [película animada de Pixar] con el casco puesto. Es increíble. Quiero decir, quienquiera que haya hecho eso merece un premio de algún tipo”, finalizó.

En cuanto a su relación con Anthony Mackie y Sebastian Stan, agradeció su acogida y apoyo puesto por que el MCU era algo nuevo para él. “Son personas divertidas y tranquilas (...) Le dije a Sebastian hace un año que me sentí muy afortunado de estar en el mundo de Marvel, porque me hicieron sentir realmente cómodo, confiado y todas esas cosas que esperarías encontrar”.