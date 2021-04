Érase una vez en Hollywood tiene versión de 20 horas, afirma Margot Robbie

La filmografía de Quentin Tarantino rinde homenaje a varias películas de antaño de culto, pero solo Érase una vez en Hollywood constituye una carta de amor al Hollywood de los años 60. Con un total de 10 nominaciones a los Óscar 2020, se convirtió en una de las cintas más populares de la pasada temporada de premios y aún está dando de qué hablar en las redes sociales.

En una reciente entrevista para Variety, Margot Robbie, la actriz que interpretó a Sharon Tate al lado de Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, decidió recordar la aclamada película. Además, reveló un importante detalle sobre el corte que ni los más grandes fans podrían haber concebido.

“Me encantaría ver un corte de cinco horas de cada película que he hecho. De hecho, hay una versión de 20 horas de Once upon a time in Hollywood. Hay mucho más que los fans no pudieron ver. Lo que filmamos fue increíble, y por millones de razones, obviamente, no pudieron entrar en la cinta”, contó al medio especializado.

Por todos es sabido que Quentin Tarantino suele rodar mucho material para tener algunas tomas de apoyo y, después, recortarlas en la sala de edición para entregar el trabajo final a las productoras. Sin embargo, pocos pudieron imaginar la cantidad de metraje que se quedó en la etapa final de edición.

¿De qué trata Érase una vez en Hollywood?

Once upon a time in Hollywood es la novena película de Quentin Tarantino. Foto: Sony

Ambientada en Hollywood a finales de los años 60. La estrella de un western televisivo, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), intenta amoldarse a los cambios del medio al mismo tiempo que su doble (Brad Pitt).

Lo que el protagonista desconoce es que su vida está ligada completamente a la industria. También es vecino de la joven y prometedora actriz Sharon Tate, que acaba de casarse con el prestigioso director Roman Polanski.