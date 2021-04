The Suicide Squad: nuevo tráiler muestra batalla final contra Starro

The Suicide Squad, la película dirigida por James Gunn, regresa con un origen y equipo totalmente renovado. Para sorpresa de sus seguidores, la nueva entrega del Universo Extendido de DC no será apta para toda la familia, puesto que tendrá clasificación R.

La violencia, las risas desenfrenadas y el tremendo elenco son los mayores atractivos de la cinta, pero igualmente el villano final de la historia: Starro, uno de los clásicos de DC Comics y el responsable original de unir a la Justice League.

El alienígena hizo su debut en 1960 en The brave and the bold #28 y ahora llegará a la pantalla grande para remecer el DCEU, tal como nos muestra el nuevo tráiler oficial de The Suicide Squad.

The Suicide Squad - sinopsis oficial

Bienvenido al infierno a.k.a. Bell Reve, la prisión más peligrosa y mortal de Estados Unidos. Donde los peores supervillanos se mantienen cautivos y harán todo lo posible por salir, incluido unirse a un súper secreto Task Force X.

¿La tarea de vida o muerte de hoy? Reunir a un grupo de marginales, incluidos Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin y la psicópata favorita de todos, Harley Quinn. Luego, ármenlos hasta los dientes y déjenlos ahí. En la remota isla plagada de villanos Corto Maltese.

Fecha de estreno de The Suicide Squad

The Suicide Squad es una de las dos películas de DC que no ha alterado su fecha de estreno y mantiene su lanzamiento programado para el 6 de agosto de 2021, aunque es algo que podría cambiar en los próximos meses. El largometraje debutará en cines y a través de HBO Max en Estados Unidos.