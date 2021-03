Suicide Squad: ¿quién es Starro, el villano de la película de James Gunn?

Lo que los fans tanto esperaban se hizo realidad. Finalmente, ha sido presentado el tráiler de The Suicide Squad, película dirigida por James Gunn.

Con la presentación de los villanos de DC, protagonistas de este filme, quien también hizo su aparición en la cinta es Starro, el antagonista.

¿Quién es Starro, personaje de DC?

Starro hizo su debut en 1960 en el cómic The brave and the bold #28, el número que también presentó a los lectores a la Liga de la Justicia de América, conformada por Aquaman, Flash (Barry Allen), Linterna Verde (Hal Jordan), el Detective Marciano, y la Mujer Maravilla.

Starro es el nuevo villano del DC Universe. Foto: DC Cómics

Entre sus habilidades, Starro puede crear varias versiones de él, pero más pequeñas, las cuales le permiten llegar al cuerpo y rostro de sus oponentes y así controlarlos. El personaje resalta también por su fuerza, durabilidad y tamaño, muy similar a la de un kaiju. Mientras alguna parte de su cuerpo sobreviva, él siempre podrá recuperarse.

La llegada Starro a The Suicide Squad

Con el lanzamiento del tráiler de The Suicide Squad, fans han visto la llegada de una estrella de mar psíquica como uno de los grandes protagonistas de la película. Por el momento, no se tiene información sobre si Starro será el único villano de la trama o es un enemigo entre varios que aparecerán.

¿De qué trata El escuadrón suicida de James Gunn?

La trama oficial nos dice lo siguiente: “Bienvenido al infierno a.k.a. Bell Reve, la prisión más peligrosa y mortal de Estados Unidos, donde los peores supervillanos se mantienen cautivos y harán todo lo posible por salir, incluido unirse a un súper secreto Task Force X. ¿La tarea de vida o muerte de hoy? Acompañar a un selecto grupo de convictos Bloodsport, Peacemaker, Captain Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin, y Harley Quinn; después, darles armas y dejarlos caer en la remota isla de Corto Maltese”.