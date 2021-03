Death Note: director se arrepiente de adaptación que enojó a fans del anime

Dead Note es uno de los animes más aclamados de las últimas décadas, por lo que su adaptación cinematográfica elevó las expectativas de los fans por todo lo alto. Para su desdicha, los cambios efectuados fueron tan grandes que lo único en común entre ambas ficciones era el título.

Es conocido que la animación japonesa no tiene la mejor suerte al momento de ser adaptada, pero pareciera que nunca hubo un rechazo tan grande a este fenómeno como pasó con la cinta dirigida por Adam Wingard. Cuatro años después de su estreno, el artista habló con Cine Premiere.

A diferencia de lo realizado con La bruja de Blair, el cineasta sintió que debía de ir en la dirección contraria con Death Note. ”Pensaba: ‘Ok, se ha hecho como manga, después anime y un live action en Japón, ¿qué podemos hacer diferente?’. Entonces, decidí hacer mi propia película y se llamaría Death Note. Eso no les gustó a los fans de Death Note”, explicó; añadió que entendía las razones detrás.

”Al final la película no fue recibida de la forma en que yo hubiera esperado (...) Fue tan diferente, no creo que siquiera haya conectado los mismos puntos importantes que tenía la obra original con lo que conectaron los fans en primer lugar. Y aunque me siento orgulloso de esa película, creo que fui muy lejos a la hora de tomar la dirección contraria”, finalizó.

Death Note - sinopsis oficial

Un día, cuando Light termina las clases, encuentra un cuaderno negro tendido en el suelo, llamado Death Note. Se trata de un cuaderno sobrenatural que es capaz de matar personas si se escriben los nombres en él y si el portador visualiza mentalmente la cara de quien quiere asesinar.