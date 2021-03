The witcher 2: Netflix presenta al nuevo reparto principal de la secuela

The witcher 2 es uno de los programas más esperados por la comunidad de fans de la franquicia original. Esta serie, protagonizada por Henry Cavill, está basada en las novelas del escritor polaco Andrzej Sapkowski.

Tras una larga espera, finalmente Netflix compartió en Twitter el elenco principal que será parte de la segunda temporada de la serie de Geralt de Rivia. Asimismo, se dio a conocer qué personajes interpretarán.

Elenco de The witcher 2. Foto: Netflix

Elenco principal de The witcher 2

Adjoa Andoh como Nenneke

Cassie Clare como Philippa Eilhart

Liz Carr como Fenn

Graham McTavish como Dijkstra

Kevin Doyle como Ba’lian

Simon Callow como Codringher

Chris Fulton como Rience.

Bajo esta premisa, se cree que la secuela de The witcher estaría basada en la novela Blood of Elves. Esto tomaría mayor fuerza tras filtrarse en redes sociales algunas fotografías del set de grabación donde se ve la ciudad Oxenfurt, sitio relacionado a la historia del libro.

The witcher 2 todavía no cuenta con una fecha exacta de estreno, pero se espera que llegue a mediados de 2021 a través de Netflix. No obstante, el lanzamiento podría variar por las medidas de salubridad a causa de la pandemia del coronavirus.

¿De qué tratará la segunda temporada de The witcher?

Convencido de que la vida de Yennefer se perdió en la Batalla de Sodden, Geralt de Rivia lleva a la princesa Cirilla al lugar más seguro que conoce: la casa de su infancia de Kaer Morhen.

Mientras los reyes, elfos, humanos y demonios del continente luchan por la supremacía fuera de sus muros, él debe proteger a la niña de algo mucho más peligroso: el misterioso poder que posee en su interior.