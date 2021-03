Liga de la Justicia: Zack Snyder confirma que cinta tiene un final abierto

El Snyder’s cut de la Liga de la Justicia está a pocas horas de estrenarse. Tras dos años de campaña realizados por miles de seguidores de DC, la cinta podrá verse en HBO Max y en otras plataformas el 18 de marzo de 2021.

Sin embargo, la historia de la película no tendrá un final conclusivo, tal como lo afirmó Zack Snyder en una entrevista realizada por The New York Times. Cuando se le preguntó por qué cerró la historia, respondió: “Porque es mi versión de la película”.

Snyder explicó que no quiso modificar el final original de la cinta estrenada en 2017, la cual dejaba abierta la posibilidad a una secuela, algo que Warner Bros no ha autorizado. Sin embargo, la compañía podría cambiar de opinión si el largometraje es bien recibido por el público y la crítica.

Tráiler final de Zack Snyder’s Justice League

¿Qué es Zack Snyder’s Justice League?

La versión de Justice league que llegó a los cines no fue del agrado de los fanáticos, y responsabilizaron a Joss Whedon, director que remplazó a Snyder tras su alejamiento del proyecto por problemas familiares.

Cuando los seguidores se enteraron de la versión del cineasta, iniciaron una campaña para liberar el corte original: Release the Snyder’s cut. Tres años después, sus deseos se volvieron realidad.

¿Cuándo se estrena Zack Snyder’s Justice League?

A través de su cuenta oficial de Twitter, la plataforma HBO Max anunció el estreno de Zack Snyder’s Justice League el 18 de marzo de 2021. El debut del filme será en todo el mundo.